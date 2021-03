Γκορμπατσόφ: Ο τελευταίος ηγέτης της ΕΣΣΔ γιορτάζει τα 90 του «σε καραντίνα» – Οι ευχές του Πούτιν

Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος ηγέτης της ΕΣΣΔ και ένας από τους πρωτεργάτες του τέλους του ψυχρού πολέμου, γιορτάζει σήμερα τα 90 του χρόνια σε καραντίνα, «κουρασμένος» όπως όλοι από τους περιορισμούς που συνδέονται με τον κορονοϊό. Αυτό δήλωσε την Τρίτη (2/3) ο εκπρόσωπός του στο AFP.

Συγχαρητήρια μηνύματα με την ευκαιρία των γενεθλίων του καταφθάνουν από ολόκληρο τον κόσμο, τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ή ακόμη την Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, που του απευθύνουν τις καλύτερες ευχές τους, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πολιάκοφ, ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Γκορμπατσόφ.

«Βρίσκεται σε καραντίνα σε νοσοκομείο όσο διαρκεί η πανδημία», διευκρίνισε ο Πολιάκοφ υπογραμμίζοντας πως ο Γκορμπατσόφ «έχει κουραστεί απ’ όλο αυτό, όπως όλοι μας».

Mikhail Gorbachev, the historic reformer who presided over the collapse of the Soviet Union, marked his 90th birthday in quarantine Tuesday and like everyone else is “tired” of virus restrictions, his spokesman saidhttps://t.co/Il8KqKO46g — AFP News Agency (@AFP) March 2, 2021

Ο Γκορμπατσόφ θα γιορτάσει τη σημερινή ημέρα με τους φίλους και τους συγγενείς του, σεβόμενος τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και πιθανόν μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Τα κανονίσαμε όλα», δήλωσε ο Πολιάκοφ. Για τα γενέθλιά του, ο Γκορμπατσόφ δέχθηκε «ένα σωρό» μηνύματα συγχαρητηρίων, πρόσθεσε.

Mikhail Gorbachev, the last Soviet leader, was expected to throw a Zoom party to celebrate his 90th birthday as President Vladimir Putin lauded him as an outstanding statesman who influenced the course of world history https://t.co/cH1MvhVMcc — Reuters (@Reuters) March 2, 2021

Αν και βρίσκεται σε απομόνωση λόγω της πανδημίας, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ συνεχίζει να εργάζεται, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του. «Ασχολείται με βιβλία και άρθρα», εξήγησε ο Πολιάκοφ.

Ιστορικός μεταρρυθμιστής, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ τιμήθηκε το 1990 με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης επειδή «έβαλε ειρηνικά τέλος στον ψυχρό πόλεμο».

Το εγκώμιο του Πούτιν

Έτσι ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε έναν «σπουδαίο» πολιτικό σε μήνυμα που απηύθυνε στον τελευταίο σοβιετικό ηγέτη. «Ανήκετε δικαιωματικά σε μια πλειάδα εξαιρετικών ανθρώπων, των σπουδαίων κρατικών ανδρών της σύγχρονης εποχής που επηρέασαν με σημαντικό τρόπο την πορεία της εθνικής και παγκόσμιας ιστορίας», δήλωσε ο Πούτιν. Ο πρόεδρος της Ρωσίας έπλεξε το εγκώμιο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ για «την ενέργεια και το δημιουργικό δυναμικό» του, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά και ανθρωπιστικά προγράμματα.

Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ είχε για πολλά χρόνια περίπλοκες σχέσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, άλλοτε επικρίνοντας την πολιτική του, άλλοτε λέγοντας πως βλέπει σ’ αυτόν μια ευκαιρία για σταθερή ανάπτυξη της Ρωσίας. Από την πλευρά του, ο Πούτιν ξεχώρισε με τη στάση του έναντι της ανατροπής της ΕΣΣΔ, την οποία χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του περασμένου αιώνα».