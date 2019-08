Γκρέτα Τούνμπεργκ: Διέσχισε τον Ατλαντικό με ιστιοφόρο μηδενικών εκπομπών άνθρακα! video, pics

Έπειτα από ένα ταξίδι 15 ημερών, διάσχισης του Ατλαντικού με ένα ιστιοφόρο μηδενικών εκπομπών άνθρακα, η νεαρή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ πέτυχε τον στόχο της και το ιστιοφόρο Malizia II έδεσε αργά σήμερα στο λιμάνι της Νέας Υόρκης.

«Στεριά! Τα φώτα του Λονγκ Άιλαντ και της Νέας Υόρκης είναι μπροστά μας», ήταν η ανάρτησή της στο twitter νωρίτερα το πρωί, καθώς το ιστιοφόρο έφτασε στο Μανχάταν.

Η 16χρονη Σουηδή, η οποία έχει εμπνεύσει ένα παγκόσμιο κίνημα κατά της απορρύθμισης του κλίματος, χαιρετούσε προς τις κάμερες, τους δημοσιογράφους και τους περίπου 300 ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να την υποδεχθούν στην μαρίνα του Μανχάταν, όπου ελλιμενίστηκε το Malizia II.

Λίγο μετά από την άφιξή της, η 16χρονη επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που αρνείται να «ακούσει την επιστήμη» και είπε ότι οι πυρκαγιές του Αμαζονίου ήταν «ένα σαφές σημάδι ότι πρέπει να σταματήσουμε να καταστρέφουμε τη φύση».

Η Γκρέτα αναχώρησε στις 14 Αυγούστου μαζί με τον πατέρα της πάνω στο Malizia II, με σκίπερ τον Πιέρ Κασιράγκι, γιο της πριγκίπισσας Καρολίνας του Μονακό, και τον Γερμανό Μπόρις Χέρμαν, για να παρευρεθεί στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για το Κλίμα που οργανώνεται τον Σεπτέμβριο από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

