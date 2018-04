Ο Κόμεϊ καθαιρέθηκε πριν περίπου ένα χρόνο εν μέσω έρευνας του FBI για τη φερόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016 και την ενδεχόμενη αθέμιτη σύμπραξη της Μόσχας με το προεκλογικό επιτελείο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News και μεταδόθηκε χθες ο πρώην διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας δήλωσε ότι θεωρεί πως ο Τραμπ είναι επικίνδυνος, «ακατάλληλος από ηθική άποψη» για να ασκεί το αξίωμα, και κάνει «τρομακτική ζημιά» στους θεσμικούς κανόνες. Παράλληλα είπε πως ανησυχεί για το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος να είναι ευάλωτος σε εκβιασμό από τη Ρωσία.

Το βιβλίο του Κόμεϊ με τίτλο: A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, στο οποίο ο πρώην διευθυντής του FBI σκιαγραφεί με βιτριολικό τρόπο το πορτρέτο του Τραμπ κυκλοφορεί αύριο Τρίτη στις ΗΠΑ.

Αντιδρώντας στο περιεχόμενο του βιβλίου, σε σειρά οργισμένων αναρτήσεων του ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κόμεϊ μεταξύ άλλων «γλίτσα», «βύσμα» και ότι «θα μείνει στην ιστορία ως ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ διευθυντής του FBI στην ιστορία, μακράν!».

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Απριλίου 2018