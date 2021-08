Σφοδρές βροχοπτώσεις, που έπληξαν στα τέλη του Ιουλίου το Λονδίνο, είχαν ως αποτέλεσμα την εισροή υδάτων στις ελληνικές γκαλερί που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείου και αυτός ήταν και ο λόγος που καθυστέρησε η επαναλειτουργία τους. Ανάμεσα τους, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Art Newspaper, και η έκθεση των γλυπτών του Παρθενώνα.

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου επιβεβαίωσε στην The Art Newspaper ότι «υπήρχε κάποια είσοδος νερού σε μία από τις γκαλερί» από τις βροχές της 25ης Ιουλίου, προσθέτοντας ότι δεν μπορούσε να προσδιορίσει σε ποια γκαλερί έχει γίνει η εισροή. Επιπλέον, δεν μπορούσε να ξεκαθαρίσει πότε θα ανοίξουν ξανά οι εκθέσεις για το κοινό.

Σημειώνεται ότι η έκθεση των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο επρόκειτο να ανοίξουν για το κοινό στο τέλος Ιουλίου. Είχε προηγηθεί επτάμηνο κλείσιμο λόγω του lockdown και εργασιών συντήρησης. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, λόγω των βροχοπτώσεων της 25ης Ιουλίου.

Πολλές φορές στο παρελθόν έχει επισημανθεί η κακή κατάσταση των χώρων στο Βρετανικό Μουσείο, όπου φιλοξενούνται οι ελληνικοί θησαυροί. Υπενθυμίζεται ότι το 2018 ελληνικά κανάλια μετέδωσαν εικόνες από νερό που στάζει στη γκαλερί όπου στεγάζονται γλυπτά, τα οποία αφαιρέθηκαν από τον Παρθενώνα από τον Λόρδο Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα.

Σε φωτογραφία του The Art Newspaper από τον χώρο που φυλάσσονται τα ελληνικά εκθέματα διακρίνεται ένας ανεμιστήρας, για να αντιμετωπιστεί, προφανώς, πρόβλημα υγρασίας. Σε άλλη φωτογραφία μπορείτε να δείτε ότι έχει τοποθετηθεί στο πάτωμα ένας κουβάς… για να μαζεύονται τα νερά από την οροφή. Σε απάντηση, το μουσείο είχε πει ότι «κανένα από τα γλυπτά δεν έχει υποστεί ζημιά και το ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί».

Water seeping into the @britishmuseum’s Greek galleries from a leaky roof has delayed their reopening. https://t.co/c5QaSIR6U3