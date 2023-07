Κουνήθηκε η Γουατεμάλα από σεισμό μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε σήμερα (30.7.2023) τα ξημερώματα στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) και το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού στη Γουατεμάλα εντοπίζεται 125 χιλιόμετρα νότια του Πουέρτο Σαν Χοσέ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

On Saturday evening a shallow M5.6 earthquake struck in the North Pacific Ocean 192km from Villa Nueva (Guatemala).#Earthquake #Guatemala #Terremoto #ElSalvador #GuatemalaCity #SanSalvador #Mixco



Read what we know now:https://t.co/0EwgcTBozn