Γούντι Άλεν – Μαρτυρία «φωτιά»: Με αποπλάνησε όταν ήμουν 16 – Η απάντηση του διάσημου σκηνοθέτη (pics, vid)

Σκοτεινές πτυχές από το ερωτικό παρελθόν του Γούντι Άλεν φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ντοκιμαντέρ «Allen v Farrow». To νέο ντοκιμαντέρ του HBO κατά κύριο λόγο πραγματεύεται τον άγριο πόλεμο του θρυλικού δημιουργού του αμερικανικού κινηματογράφου με την πρώην σύντροφό του, Μία Φάροου.

Το 1992 ο Γούντι Άλεν συνδέθηκε ερωτικά με τη Σουν Γι, θετή κόρη της τότε συντρόφου του. Η Μία Φάροου κατηγόρησε τον διάσημο σκηνοθέτη ότι παρενόχλησε σεξουαλικά την επτάχρονη θετή τους κόρη Ντίλαν.

Από τη δικαστική έρευνα δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία, αλλά η επιμονή του ίδιου του γιού του Ρόναν Φάροου και το κίνημα του #MeToo, φέρνει την υπόθεση και πάλι στο προσκήνιο. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο που στιγμάτισε τους πρωταγωνιστές του και σόκαρε τους απανταχού σινεφίλ.

Το ντοκιμαντέρ του HBO «Allen v Farrow» αποτελείται από τέσσερα επεισόδια, τα οποία θα προβάλλονται κάθε Κυριακή. Εστιάζει στην αποκάλυψη της σχέσης του Άλεν με τη θετή κόρη της Φάροου την Σουν-Γι, αλλά και στην κατηγορία που έχει εξαπολύσει η Φάροου εναντίον για σεξουαλική κακοποίηση της θετής τους κόρης Ντίλαν. To ντοκιμαντέρ για το ερωτικό παρελθόν του διάσημου σκηνοθέτη φέρει την υπογραφή των έμπειρων κινηματογραφιστών Κίρμπι Ντικ και Έιμι Ζίερινγκ.

Ανάμεσα στις μαρτυρίες που μπορεί να παρακολουθήσει κανείς στο ντοκιμαντέρ του HBO, είναι και αυτή της Christina Engelhardt. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο διάσημος σκηνοθέτης την αποπλάνησε όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών και εκείνος 41, ενώ η γνωριμίας τους έγινε σε ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη.

Η έφηβη Christina Engelhardt, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail, εκείνη την εποχή έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο ως μοντέλο, έχοντας ήδη εξασφαλίσει ορισμένα συμβόλαια. Ο Γούντι Άλεν είχε ήδη σημειώσει μια επιτυχία με την ταινία «Sleeper» και λίγο καιρό αργότερα θα κυκλοφορούσαν τα «Annie Hall» (Νευρικός Εραστής) και «Manhattan», δύο από τις πιο εμβληματικές του ταινίες.

Στην ταινία «Manhattan», που έκανε πρεμιέρα το 1979, ο Γούντι Άλεν υποδύεται έναν μεσήλικο άνδρα που έχει ερωτική σχέση με μια 17χρονη κοπέλα. Τον ρόλο της ανήλικης ερωμένης παίζει η Mariel Hemingway, τότε 16 ετών. Τέσσερις δεκαετίες από την πρεμιέρα του «Manhattan», η Christina Engelhardt μιλά για την ειρωνία που κρύβει η πλοκή της ταινίας για την ίδια. «Αυτό το φιλμ μου θύμιζε πάντα πώς έπαιζε με τους χαρακτήρες στις ταινίες του, και πώς έπαιξε μαζί μου», λέει σήμερα η 61χρονη.

Former model who features in explosive new Woody Allen documentary says the Hollywood director seduced her when she was 16… and he was 41.



Christina Engelhardt was only 16 when she first met Woody Allen in a New York restaurant.https://t.co/kAmB1XJ8HM