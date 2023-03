Τρεις αλεπούδες πέθαναν από τη γρίπη των πτηνών στη Γαλλία. Ανησυχία για την εξάπλωση του ιού εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων.

Όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (WOAH), εκφράζεται ανησυχία για την εξάπλωση της γρίπης των πτηνών σε θηλαστικά. Νωρίτερα, οι Αρχές της Γαλλίας είχαν εντοπίσει κρούσματα της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών Η5Ν1 σε κόκκινες αλεπούδες, κοντά στο Παρίσι.

Πρόκειται για τρεις αλεπούδες που βρέθηκαν νεκρές σε έναν δρυμό στο Μο, κοντά στο σημείο όπου είχαν βρεθεί νεκροί γλάροι. Μία από αυτές συλλέχθηκε και εξετάστηκε, ανέφερε ο WOAH, επικαλούμενος τις τοπικές γαλλικές Αρχές.

Τον περασμένο μήνα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε «ανησυχητική» την κατάσταση με την επιδημία της γρίπης των πτηνών επειδή έχουν αυξηθεί τα κρούσματα μεταξύ πουλιών και θηλαστικών. Ανέφερε επίσης ότι επανεξετάζει την εκτίμηση κινδύνου υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων και αφού καταγράφηκαν περιπτώσεις μετάδοσης του ιού στον άνθρωπο, στην Καμπότζη.

Η γρίπη των πτηνών εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο τον περασμένο χρόνο και σκότωσε περισσότερα από 200 εκατομμύρια πουλιά, εκτοξεύοντας στα ύψη την τιμή των αυγών αλλά και τις ανησυχίες για μετάδοση του ιού στους ανθρώπους.

Global egg prices are expected to stay elevated as severe outbreaks of bird flu in the United States and France are tightening supplies, while the war in Ukraine disrupts shipments to Europe and the Middle East https://t.co/fSynWSWbJB pic.twitter.com/5YQLgtZ9pW