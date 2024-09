Γυναίκα στη Γεωργία προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία δίπλα στις ράγες και την χτύπησε τρένο

Άγιο είχε μια γυναίκα στη Γεωργία που θέλησε να ποζάρει με φόρεμα δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές και χτυπήθηκε από το διερχόμενο τρένο.

Στο βίντεο που ανέβηκε στο X πρώην Twitter φαίνεται η νεαρή, που φοράει ένα κόκκινο φόρεμα, να προσπαθεί να βγάλει φωτογραφία λίγο πριν το τρένο περάσει από τις ράγες σε πόλη της Γεωργίας.

Ο μηχανοδηγός του τρένου κόρναρε, αλλά η γυναίκα δεν έκανε ένα βήμα πίσω με αποτέλεσμα το τρένο να τη χτυπήσει.

Σε ανάρτησή της μετά το ατύχημα η γυναίκα από τη Γεωργία αφού έγραψε ότι είναι καλά στην υγεία της στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι ήταν δικό της λάθος.

Horrifying moment woman is struck by high-speed train while posing for picture in Georgia – and somehow survives

Nini Lomidze said she was miraculously unhurt in the horror incident at a railway track near Tbilisi, Georgia.

Lomidze, who was wearing a figure-hugging red dress, pic.twitter.com/ZAdMaPu35H