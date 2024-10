Η MI5 προειδοποιεί: Η Ρωσία θέλει να προκαλέσει χάος σε Βρετανία και Ευρώπη

Ο επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών (MI5) Κεν Μακάλουμ προειδοποίησε για τις ενέργειες από την Ρωσία και το Ιράν με στόχο να προκαλέσουν «χάος» όχι μόνο στην Βρετανία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Βρετανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι έρευνες για κρατικές απειλές αυξήθηκαν κατά 48% τον τελευταίο χρόνο, καθώς η Ρωσία και το Ιράν έχουν στραφεί σε εγκληματίες, εμπόρους ναρκωτικών και πληρεξούσιους για να εκτελούν τις «βρώμικες δουλειές» τους.

Ειδικότερα, ο Κεν Μακάλουμ αποκάλυψε κατά την διάρκεια της ετήσιας ομιλίας του, ότι η Βρετανία αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερες απειλές από την στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας, γνωστή ως GRU (Κεντρική Διεύθυνση Κατασκοπείας) ενώ η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος αποτελούν για τον ίδιο τη μεγαλύτερη ανησυχία του για την τρομοκρατία.

Ο Γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας Ασφαλείας (MI5) κατηγόρησε επίσης το Ιράν ότι βρίσκεται πίσω «από κάθε συνωμοσία» σε βρετανικό έδαφος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα γίνει σαφές σε σας ότι η ΜI5 έχει στα χέρια της μια κολασμένη δουλειά».

A growing number of children are involved in UK terrorism – making up 13% of all those investigated, the head of MI5 has said.



The director general Ken McCallum also revealed the UK faced “plot after plot” from Iran and an increased threat from “Putin’s henchmen”. pic.twitter.com/AFngHWfSHW