Το δικό του μοναδικό φεγγάρι έχει ένας αστεροειδής, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η NASA.

Συγκεκριμένα, η διαστημική αποστολή Lucy της NASA έστειλε φωτογραφίες από τον πολύ μακρινό μας αστεροειδή Dinkinesh, ο οποίος έχει διάμετρο 790 μέτρα. Σε αυτό διακρίνεται ένας ακόμη διαστημικός βράχος διαμέτρου 220 μέτρων που λειτουργεί ως δορυφόρος του.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η αποστολή τράβηξε τη φωτογραφία τους όταν βρέθηκε σε απόσταση περίπου 425 χιλιομέτρων, που ήταν και η κοντινότερη προσέγγιση στον Dinkinesh και το φεγγάρι του.

Ο Dinkinesh βρίσκεται στην κύρια ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία. Το όνομά του σημαίνει «είσαι θαυμάσιος» στα αμχαρικά, την επίσημη γλώσσα της Αιθιοποίας. Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1999 από το πρόγραμμα Lincoln Near-Earth Asteroid Research, ή LINEAR, το οποίο είναι μια συνεργασία της NASA, της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) με στόχο τον εντοπισμό δυνητικά επικίνδυνων αστεροειδών.

«Ο Dinkinesh πραγματικά ανταποκρίθηκε στο όνομά του – αυτό είναι θαυμάσιο», δήλωσε ο Χαλ Λέβισον, επικεφαλής επιστήμονας του Νοτιοδυτικού Ερευνητικού Ινστιτούτου.

