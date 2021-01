«Η Αγκαλιά»: Μνημείο ύψους 7 μέτρων στην Βοστώνη για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (pic, vid)

Ένα ύψους σχεδόν επτά μέτρων χάλκινο γλυπτό, μνημείο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και τη σύζυγό του, την Αμερικανή συγγραφέα και υπέρμαχο των δικαιωμάτων των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Κορέτα Σκοτ Κινγκ (Coretta Scott King), θα αποκαλυφθεί τον Οκτώβριο του 2022 στο παλαιότερο δημόσιο πάρκο των ΗΠΑ.

«Η Αγκαλιά» σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη Χανκ Γουίλις Τόμας σε συνεργασία με ομάδα αρχιτεκτόνων από τη MASS Design Group για λογαριασμό του Boston Common. Αναπαριστά δύο ζευγάρια χέρια (χωρίς το σώμα), σε μια τρυφερή αγκαλιά, μια χειρονομία που βασίζεται σε φωτογραφία του ζεύγους να σφίγγει ο ένας τον άλλον στην αγκαλιά του μετά τη βράβευση του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ με το Νόμπελ Ειρήνης του 1964.

Το γλυπτό θα τοποθετηθεί σε μια καινούργια πλατεία που θα πάρει το όνομά της από την πορεία του Δρος Κινγκ το 1965 από τη βοστονέζικη γειτονιά Roxbury μέχρι το Boston Common. Η πορεία έγινε την επομένη της ομιλίας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στο Massachusetts State House υπέρ της κατάργησης των φυλετικών διακρίσεων στα σχολεία. Ο μήνας για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου στο ζεύγος Κινγκ επελέγη για να συμπέσει με το συνέδριο στη Βοστώνη με θέματα μουσικής, τεχνών και εκπαίδευσης πολιτών με επίκεντρο τη δικαιοσύνη σε φυλετικό και οικονομικό επίπεδο.

