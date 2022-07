Από τον Φεβρουάριο, όταν ο στρατός της Ρωσίας εισέβαλε στην Ουκρανία, η Μόσχα προσφέρει διαβατήρια σε κατοίκους περιοχών που έχει κυριεύσει. Γεγονός που εγείρει ανησυχίες πως θα προχωρήσει σε προσαρτήσεις -όπως συνέβη στη χερσόνησο της Κριμαίας το 2014 – και ως εκ τούτου η ΕΕ δεν θα δέχεται αυτά τα διαβατήρια.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ δήλωσε την Τετάρτη ότι Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να αρνείται να αναγνωρίσει διαβατήρια που χορηγούνται από τη Ρωσία σε πολίτες της Ουκρανίας. Σε ανάρτησή του στα social media χαρακτήρισε τη ρωσική πολιτική «ακόμη μια κατάφωρη παραβίαση» της εθνικής κυριαρχίας της Ουκρανίας κι επανέλαβε την αντίθεση των Βρυξελλών σε αυτή.

The new Russian legislation now simplifying the procedure for all Ukrainians to obtain RU citizenship is yet another flagrant violation of UA sovereignty, linked to Russia’s illegal war.



The EU will not recognise these passports and recalls its position: https://t.co/jVYaiBlx2s