Και τι δεν κάνει για το «στεφάνι» της η Εμινέ Ερντογάν. Προκειμένου να τονώσει την δημοφιλία του συζύγου της Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πήγε ακόμα και στα χωράφια να μαζέψει ντομάτες.

Οι καιροί χαλεποί για τους Τούρκους αλλά για να δείξει ότι είναι κοντά στον λαό, ο Ερντογάν ζήτησε από την σύζυγό του να αφήσει τα λούσα και να εμφανιστεί στην περιοχή Αγιάς της Άγκυρας που είναι διάσημη για τις ντομάτες της προκειμένου να κάνει ότι μαζεύει ντομάτες για την ανάγκη της φωτογράφισης.

Το θέμα ανέδειξε ακόμα και η σελίδα της Τουρκικής Προεδρίας στο twitter.

«Η Πρώτη Κυρία Ερντογάν μαζεύει ντομάτες με αγρότισσες στην περιοχή Αγιάς της Αγκυρας», αναφέρει η ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας στο Twitter.

First Lady Erdoğan collects tomatoes with farmers in the Ayaş district of Ankara https://t.co/yqxysMkFdP pic.twitter.com/agk9rsFbj9