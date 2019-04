Η φωτογραφία της χρονιάς: Το κλάμα της μικρής Γιανέλα στα σύνορα των ΗΠΑ

Έχει απαθανατιστεί το συγκλονιστικό στιγμιότυπο ενός μικρού κοριτσιού από την Ονδούρα που κλαίει, καθώς η μητέρα του υποβάλλεται σε σωματικό έλεγχο από την αμερικανική συνοριοφυλακή, μια εικόνα που κέρδισε το βραβείο World Press Photo για τη φωτογραφία της χρονιάς.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, που τράβηξε τον Ιούνιο του 2018 ο Τζον Μουρ, του πρακτορείου Getty, έχει στο πάνω μέρος του κάδρου τη Σάντρα Σάντσες καθώς την ψάχνουν και στο κέντρο του τη μικρή κόρη της, τη Γιανέλα, μετά τη σύλληψή τους αφού πέρασαν παράτυπα τα σύνορα του Μεξικού με τις ΗΠΑ.

Αυτή η φωτογραφία, όπως είπαν οι κριτές, έκανε τον γύρο όλου του κόσμου, αντανακλά «μια βία άλλου τύπου»: «ψυχολογική».

Μάλιστα μετά το κύμα κατακραυγής που προκάλεσε αυτή η φωτογραφία, η υπηρεσία τελωνείων και προστασίας των συνόρων (CBP) αναγκάστηκε να διευκρινίσει ότι η Γιανέλα και η μητέρα της δεν συγκαταλέγονταν στους χιλιάδες μετανάστες που διαχωρίστηκαν μετά την έλευσή τους οικογενειακώς στις ΗΠΑ.

