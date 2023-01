Η Γκισλέιν Μάξγουελ, φίλη του παιδόφιλου αυτόχειρα Τζέφρι Έπσταιν και καταδικασμένη σε φυλάκιση 20 ετών για σωματεμπορία ανηλίκων, επιμένει πως η φωτογραφία του Πρίγκιπα Άντριου με την ανήλικη Βιρτζίνια Τζιούφρι είναι «ψεύτικη».

Τόσο τον Οκτώβριο του 2022 όσο και σήμερα, η καταδικασμένη φίλη του Τζέφρι Επστάιν για σωματεμπορία ανηλίκων, Γκισλέιν Μάξγουελ, υποστηρίζει τον Πρίγκιπα Άντριου για το γεγονός ότι η φωτογραφία του με την ανήλικη – τότε – Βιρτζίνια Τζιούφρι είναι «ψεύτικη».

Η φωτογραφία φέρεται να έχει ληφθεί τον Μάρτιο του 2001 στο διαμέρισμα της Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ η Τζιούφρι είχε καταγγείλει ότι εξαναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Πρίγκιπα Άντριου όταν ήταν ακόμα 17 ετών από τον Τζέφρι Επστάιν.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ μίλησε μέσα από τη φυλακή και η συνέντευξή της θα προβληθεί αύριο Δευτέρα (23.1.2023) στην εκπομπή του Τζέρεμι Κάιλ TalkTV. Η ίδια δήλωσε ότι «δεν θυμάμαι καθόλου να έχουν συναντηθεί. Και δεν νομίζω ότι η φωτογραφία είναι αληθινή. Είναι ψεύτικη. Δεν πιστεύω ούτε για ένα δευτερόλεπτο ότι είναι αληθινή, στην πραγματικότητα είμαι σίγουρη ότι δεν είναι. Δεν υπάρχει αυθεντική φωτογραφία, δεν υπάρχει καμία φωτογραφία».

"I don't believe it's real for a second." EXCLUSIVE: Ghislaine Maxwell claims the photo of Virginia Giuffre and Prince Andrew is fake.

«Δεν υπάρχει αυθεντική φωτογραφία, μόνο αντίγραφα των αντιγράφων και σύμφωνα με κάποιους ειδικούς, έχει υποστεί photoshop. Δεν τη θυμάμαι στο σπίτι μου» δηλώνει η Γκισλέιν Μάξγουελ και μεταδίδει η βρετανική Sun.

"I feel completely divorced from the person that people reference and talk about."



EXCLUSIVE: In her first interview since going to jail, Ghislaine Maxwell says she can't relate to the person the media portray her as.



Monday at 7pm on Talk TV.@JKyleOfficial | #GhislaineTalkTV pic.twitter.com/zDk9v9QpbH