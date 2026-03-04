Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό, λέει η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ

Η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τον στρατό των ΗΠΑ, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. «Νομίζω ότι άκουσαν το μήνυμα του προέδρου χθες δυνατά και καθαρά. Καταλαβαίνω ότι τις τελευταίες ώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό», είπε σε ενημέρωση δημοσιογράφων (04.03.2026).

Η δήλωση έγινε μία ημέρα μετά την απειλή Τραμπ να διακόψουν οι ΗΠΑ το εμπόριο με τη Μαδρίτη, λόγω της στάσης της Ισπανίας απέναντι στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ισπανία έχει καταδικάσει τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς του Ιράν ως «απερίσκεπτους» και «παράνομους».

«Η Ισπανία έχει συμπεριφερθεί απαράδεκτα» δήλωσε την Τρίτη (03.03.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, κατά τη συνάντηση με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι είχε ζητήσει από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να «διακόψει κάθε συναλλαγή» με την χώρα. «Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση» τόνισε.

«Η Ισπανία δεν έχει τίποτα που να χρειαζόμαστε, πέρα από καλούς ανθρώπους· είναι ωραίοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν ωραία ηγεσία», ανέφερε.

Ο Τραμπ παραπονέθηκε επίσης ότι η Ισπανία αντιστάθηκε στις προσπάθειες να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, όπως ζήτησε από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ», ήταν η απάντηση της ισπανικής κυβέρνησης στον Τραμπ.