Η Ισπανία βίωσε τον πιο βροχερό Οκτώβριο στην ιστορία της – 219 οι νεκροί και δεκάδες οι αγνοούμενοι

Η Ισπανία γνώρισε τον πιο βροχερό μήνα Οκτώβριο που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα. Οι ιστορικές πλημμύρες άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 219 νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας (Aemet), ανακοίνωσαν την Παρασκευή (08.11.2024) ότι ο μήνας Οκτώβριος του 2024 ήταν ο πιο βροχερός που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα, με ρεκόρ βροχοπτώσεων σε διάστημα μίας ώρας, κατά τη διάρκεια των φονικών πλημμυρών στην περιφέρεια της Βαλένθιας.

«Ο Οκτώβριος ήταν εξαιρετικά βροχερός» στη χώρα, με μια μέση τιμή στην ηπειρωτική Ισπανία 147 λίτρων βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο», δηλαδή 14,7 εκατοστά, επισημαίνει η Aemet σε ένα δελτίο Τύπου.

Αυτό αντιπροσωπεύει «σχεδόν το διπλάσιο» της κανονικής τιμής, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία, η οποία κάνει λόγο για ένα ρεκόρ από την αρχή καταγραφής των δεδομένων το 1961, το οποίο ξεπερνά τα έτη 1979 και 2003, που ήταν μέχρι σήμερα τα πλέον βροχερά.

Επιπλέον, ο φετινός Οκτώβριος ήταν αφύσικα ζεστός, με μια μέση θερμοκρασία 15,5 βαθμών Κελσίου στην ηπειρωτική Ισπανία, «ήτοι 0,9 βαθμός Κελσίου περισσότερο από τον μέσο όρο» για αυτήν την εποχή του έτους, διευκρινίζει το δελτίο Τύπου.

Η αθροιστική καμπύλη υετού ήταν ιδιαίτερα υψηλή κατά τη διάρκεια των πλημμυρών που βύθισαν στο πένθος το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας και κυρίως την περιφέρεια της Βαλένθιας, το διάστημα 29-30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Aemet.

REUTERS/Ana Beltran

Στο Τουρίς, μια κοινότητα 7.000 κατοίκων που βρίσκεται στην ενδοχώρα της Βαλένθιας, 771 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο (77,1 εκατοστά) έπεσαν σε διάστημα 24 ωρών, εκ των οποίων 185 σε διάστημα μίας μόνο ώρας.

Massive flood in Cadaqués in the Girona province, Spain 🇪🇦 (08.11.2024)pic.twitter.com/Ih8Ltn9Qcb