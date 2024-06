Η Κάγια Κάλας αναγνωρίζει την «τεράστια ευθύνη» που αναλαμβάνει ως επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλας, επιλέχθηκε από τους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ως ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.

Στις πρώτες της δηλώσεις μετά την επιλογή της από τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλλας τόνισε πως αισθάνεται τιμή για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ υπογραμμίζει πως αναλαμβάνει μια «τεράστια ευθύνη».

«Με τιμά η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι τεράστια ευθύνη», αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Ο πόλεμος στην Ευρώπη, η αυξανόμενη αστάθεια στη γειτονιά μας και στον κόσμο είναι οι κύριες προκλήσεις της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής», επισημαίνει μεταξύ άλλων η Εσθονή πρωθυπουργός.

Honoured to be nominated as the candidate for High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. Your trust means a lot.



We must continue working together to ensure Europe is an effective global partner to keep our citizens free, safe and prosperous. pic.twitter.com/pbQEWjGjA2