Η Κάμαλα Χάρις εξασφάλισε τους εκλέκτορες για το χρίσμα των Δημοκρατικών: «Θα νικήσω τον απατεώνα Τραμπ»

Την πρώτη της προεκλογική εμφάνιση έκανε η Κάμαλα Χάρις, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της για το χρίσμα των Δημοκρατικών και την προεδρία των ΗΠΑ, ενώ την ίδια ώρα ο Τζο Μπάιντεν επιστρέφει στον Λευκό Οίκο.

Η Κάμαλα Χάρις έχει πλέον εξασφαλίσει την υποστήριξη επαρκούς αριθμού αντιπροσώπων στο συνέδριο του Δημοκρατικού κόμματος – τουλάχιστον 1.967 – που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο στο Σικάγο και άρα μπορεί να θεωρείται οριστικό πως θα είναι η υποψήφια του κόμματος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου μετά την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα, μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο καταμέτρησή του πολιτεία προς πολιτεία.

Ανάλογες πληροφορίες έδωσαν επίσης πηγές του στην εκστρατεία της Χάρις στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς· ενώ το Ασοσιέιτεντ Πρες από την πλευρά του λογάριασε πως η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη 2.214 αντιπροσώπων από το σύνολο των περίπου 3.900, με άλλα λόγια μεγαλύτερη από την απαιτούμενη απλή πλειοψηφία.

Η εξέλιξη πάντως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επίσημη ακόμη, αφού οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται σε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Οι αντιπρόσωποι που είχαν ταχθεί υπέρ του Μπάιντεν είναι πλέον «ελεύθεροι» να επιλέξουν, αφού ο πρόεδρος τερμάτισε την εκστρατεία για την επανεκλογή του στο αξίωμα προχθές Κυριακή.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις υποσχέθηκε τη Δευτέρα πως θα βάλει στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας της την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, το δικαίωμα στην άμβλωση κι ευρύτερα τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, καθώς και το ζήτημα του ελέγχου των όπλων.

«Θα αγωνιστούμε για το δικαίωμα (των γυναικών) να αποφασίζουν αυτές για το σώμα τους, γνωρίζοντας πολύ καλά πως εάν του δινόταν η ευκαιρία, ο Τραμπ θα προωθούσε την απαγόρευση της άμβλωσης σε κάθε πολιτεία», είπε η Χάρις στην πρώτη προεκλογική εμφάνισή της.

Υποσχέθηκε ακόμη πως θα βάλει την ενίσχυση της μεσαίας τάξης στο επίκεντρο της δυνητικής προεδρίας της, όπως και άλλες προτεραιότητες της παράταξης, ιδίως τον έλεγχο της οπλοκατοχής.

Αναγνώρισε πως αυτή η εκστρατεία μοιάζει με roller-coaster, ή «τρενάκι του τρόμου», πάντως διαβεβαίωσε εκ νέου πως εννοεί να «νικήσει» τον Τραμπ.

Wow! VP Harris just addressed the campaign staff in Wilmington and it was a great speech. Game on!! #nhpolitics https://t.co/Z1iHdgnb3o