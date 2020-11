Η Κέιτ Μίντλετον για τη σπουδαιότητα των παιδικών χρόνων

Το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη υγιέστερων και πιο ευτυχισμένων παιδιών εξέφρασε η Κέιτ Μίντλετον.

Στο πλαίσιο αυτό από το γραφείο της στο Kensington Palace κυκλοφόρησε τα αποτελέσματα της έρευνας «5 Big Questions on the Under Fives» που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας. Αυτή η ηλικιακή ομάδα και τα συστήματα υποστήριξής της, όπως επισημαίνεται στην έρευνα, χρειάζεται μεγαλύτερη βοήθεια.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να αναδείξουμε τη σημασία των πρώτων χρόνων ενός παιδιού, έτσι ώστε μαζί να οικοδομήσουμε μια πιο καλλιεργημένη κοινωνία», είπε σε διαδικτυακό φόρουμ που διοργανώθηκε από το Royal Foundation.

«Επειδή πιστεύω, ότι τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης ενός παιδιού πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις και ευκαιρίες της εποχής μας, το επόμενο έτος θα ανακοινώσουμε φιλόδοξα σχέδια για την υποστήριξη αυτού του στόχου», συνέχισε η Κέιτ.

Είπε ακόμα ότι τα τελευταία χρόνια γνώρισε πολλούς ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα και έχει καταλήξει ότι συμβάντα όπως η έλλειψη στέγης, ο εθισμός και η κακή ψυχική υγεία έχουν τις ρίζες τους, συχνά, στα δύσκολα παιδικά χρόνια. Και πρόσθεσε πως επίσης έχει διαπιστώσει ότι ένα θετικό και προστατευτικό περιβάλλον μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος. «Και νοιάζομαι πολύ γι’ αυτό» επισήμανε η δούκισσα του Κέιμπριτζ.

Η έρευνα είχε περισσότερους από 500.000 συμμετέχοντες, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη μελέτη του Ηνωμένου Βασιλείου για την πρώιμη παιδική ηλικία.