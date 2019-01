Η Κέιτ στο “Δάσος της Χώρας των θαυμάτων”

Με το δημιούργημά της η δούκισσα του Κέμπριτζ, Κέιτ, θα συμμετάσχει στη φετινή Ανθοκομική Έκθεση του Τσέλσι.

Θα αντλήσει την έμπνευσή της από τις παιδικές της μνήμες και με τη σειρά της φιλοδοξεί να κάνει τα παιδιά και τις οικογένειες να βγουν από το σπίτι και να επωφεληθούν από την ομορφιά της φύσης.

Θα είναι ένας κήπος που θα παραπέμπει σε “δάσος της Χώρας των θαυμάτων” διά χειρός της Κέιτ και των βραβευμένων αρχιτεκτόνων τοπίου Άντρι Ντέιβις και Άνταμ Γουάιτ του γραφείου Davies White.

Το έργο της δούκισσας του Κέμπριτζ θα κατασκευαστεί σε συνεργασία με τη Βασιλική Φυτοκομική Εταιρία και θα παρουσιαστεί τον Μάιο.

To highlight the benefits of the great outdoors and inspire children, families and communities to get back to nature, The Duchess of Cambridge, @The_RHS and landscape architects Davies White will design and build the 2019 RHS Garden at #RHSChelsea: https://t.co/9gRDIvm0CL pic.twitter.com/jQvuZxNXNY

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 15, 2019