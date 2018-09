Η Κιμ Καρντάσιαν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για να μιλήσει για δικαιοσύνη

Στη συζήτηση αυτή για τις διαδικασίες αναθεώρησης των ποινών μετείχαν περίπου 15 άτομα, ανάμεσά τους η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Great working session today at the White House on ways to improve the clemency process with policy leaders and criminal justice reform advocates. pic.twitter.com/2Ydoe16Dfo

Η Καρντάσιαν είχε ήδη επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο στα τέλη Μαΐου και μάλιστα είχε γίνει δεκτή από τον πρόεδρο Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο, για να ζητήσει την απελευθέρωση της ‘Αλις Μαρί Τζόνσον. Τότε είχε αποσπάσει μια χειρονομία επιείκειας εκ μέρους του προέδρου, ο οποίος έδωσε χάρη και η φυλακισμένη απελευθερώθηκε. Η 63χρονη γυναίκα, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για διακίνηση ναρκωτικών, εξέτισε ποινή κάθειρξης 22 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή για ένα αδίκημα που διέπραξε, αν και είχε λευκό ποινικό μητρώο.

«Η καλύτερη είδηση όλων των εποχών» είχε γράψει στο Twitter και πρόσθετε ότι θα συνεχίσει την πολιτική αυτή δέσμευσή της. «Ελπίζω να συνεχίσω τη σημαντική αυτή αποστολή μέσα από τη συνεργασία μου με συλλόγους που μάχονται πολύ περισσότερο καιρό από εμένα και αξίζουν αναγνώρισης».

Διαπιστώνοντας την αποτυχία μιας δικαστικής πολιτικής που θεωρούσε επί μακρόν ότι η συστηματική φυλάκιση είναι το άλφα και το ωμέγα της πάταξης της εγκληματικότητας στις ΗΠΑ, πολλοί ειδικοί δηλώνουν υπέρ των εναλλακτικών ποινών για μικροπαραβάτες που καταδικάζονται σε βαριές ποινές.

Αυτό είναι το μήνυμα που επανέλαβε η 37χρονη Καρντάσιαν- Γουέστ, της οποίας ο σύζυγος Κάνιε Γουέστ είναι από τις ελάχιστες προσωπικότητες μεταξύ των Αφροαμερικανών που υποστηρίζουν δημόσια τον πρόεδρο Τραμπ.

Η σταρ του τηλεριάλιτι, που δημοσίευσε διάφορες φωτογραφίες από τη συζήτηση αυτή, έγραψε στο Twitter: «Άρχισα με την ‘Αλις αλλά εξετάζοντας την υπόθεση της και βλέποντας πρόσωπα και γνωρίζοντας τις ιστορίες αυτών των ανδρών και γυναικών που συνάντησα μέσα στις φυλακές, συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να σταματήσω σε ένα πρόσωπο. Είναι η ώρα για μια πραγματική αλλαγή».

It started with Ms. Alice, but looking at her and seeing the faces and learning the stories of the men and women I’ve met inside prisons I knew I couldn’t stop at just one. It’s time for REAL systemic change pic.twitter.com/kdKr8s6lJW

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 5 Σεπτεμβρίου 2018