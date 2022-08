27 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν σήμερα στη ζώνη αεράμυνας της Ταϊβάν, ανακοίνωσαν οι αρχές στην Ταϊβάν, την οποία επισκέφθηκε η πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι.

Τα 27 αεροσκάφη του κινεζικού στρατού «εισήλθαν στην ευρύτερη περιοχή (Ζώνη Αναγνώρισης Αεράμυνας, ευρύτερη από τον εναέριο χώρο) στις 3 Αυγούστου 2022», ανέφερε στο Twitter το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν.

27 PLA aircraft (J-11*6, J-16*5 and SU-30*16) entered the surrounding area of R.O.C. on August 3, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/m1gW2N4ZL7 pic.twitter.com/Aw71EgmRjj