Μία νέα μικρού μήκους ταινία με τίτλο «Climate Crisis, and Why We Should Panic» (Η Κλιματική Κρίση και γιατί Πρέπει να Πανικοβαλλόμαστε) με την Κίρα Νάιτλι είναι το δεύτερο μέρος μιας σειράς βίντεο του κινήματος Extinction Rebellion που εξηγεί τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής και οικολογικής κρίσης.

Στο ντοκιμαντέρ, σε σενάριο, σκηνοθεσία και animation της Μιρίτε Μπεν Γιτζάκ, η Κίρα Νάιτλι έχει τον ρόλο της αφηγήτριας.

Η Βρετανίδα ηθοποιός εξηγεί «τι προκαλεί την κλιματική αλλαγή, γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να τεθούν σε κατάσταση κρίσης για να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα και τι θα συμβεί αν δεν κάνουμε κάτι γι ‘αυτό τώρα» σύμφωνα με δελτίο τύπου.

«Ήθελα να μιλήσω υπέρ του Extinction Rebellion. Το να δανείζω τη φωνή μου στο πιο επείγον ζήτημα της εποχής μας φαινόταν ο σωστός τρόπος να πάρω θέση με την ελπίδα ότι θα αφήσουμε έναν κόσμο, στον οποίο αξίζει να ζήσουν τα παιδιά μας » δήλωσε η ηθοποιός.

«Η κλιματική αλλαγή και η οικολογική κρίση είναι δύο πλευρές του ίδιου προβλήματος. To animation ντοκιμαντέρ εξηγεί την πτυχή της κλιματικής αλλαγής, με έναν απλό τρόπο αν και το μήνυμα είναι τρομακτικό» τονίζεται στο δελτίο Τύπου.

«Είναι αξιοσημείωτες στιγμές. Ζούμε σε μια κρίσιμη περίοδο της ιστορίας του πλανήτη μας, αλλά φαίνεται ότι προχωράμε προς ένα καταστροφικό μέλλον» προειδοποιούν προσωπικότητες που εμφανίζονται στο βίντεο.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ