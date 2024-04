Η κιθάρα που έπαιζε ο Τζον Λένον στο «Help!», χαμένη για 50 χρόνια, βγαίνει σε δημοπρασία

Μια κιθάρα που χρησιμοποιήθηκε από τον Τζον Λένον στην ηχογράφηση του άλμπουμ των Beatles και της ταινίας «Help!» βγαίνει σε δημοπρασία αφού βρέθηκε σε σοφίτα.

Η 12χορδη ακουστική κιθάρα του Τζον Λένον η οποία ήταν ξεχασμένη τα τελευταία 50 χρόνια σε μια σοφίτα ενός ζευγαριού Βρετανών πρόκειται να βγει σε δημοπρασία από την Julien’s Auctions.

Πρόκειται για ένα μοντέλο Hootenanny που κατασκευάστηκε από τη γερμανική εταιρεία Framus στις αρχές της δεκαετίας του 1960, τη χρησιμοποιούσε κυρίως ο Λένον και εμφανίζεται με αυτή επίσης στην ταινία Help!, στην ερμηνεία του You’ve Got to Hide Your Love Away.

Έπαιξε με αυτή στο στούντιο ηχογράφησης αυτού του τραγουδιού, και στα κομμάτια του Help!, It’s Only Love και I’ve Just Seen a Face. Ο Χάρισον, εν τω μεταξύ, τη χρησιμοποίησε για να παίξει το μέρος της κιθάρας στο Norwegian Wood και εμφανίζεται σε ένα άλλο τραγούδι στο Rubber Soul, το Girl.

Ο Darren Julien, ιδιοκτήτης της Julien’s Auctions που δημοπρατεί το μουσικό όργανο, είπε:

«Η εύρεση αυτού του αξιοσημείωτου οργάνου είναι σαν να βρεις έναν χαμένο Ρέμπραντ ή έναν Πικάσο, και εξακολουθεί να μοιάζει και να ακούγεται, όταν παίζει, σαν όνειρο».

Η κιθάρα πιστεύεται ότι βρισκόταν στην κατοχή του Γκόρντον Γουόλερ, ενός ποπ σταρ της δεκαετίας του 1960 που ήταν το ένα μέλος του βρετανικού ποπ ντουέτου Peter and Gordon, ο οποίος αργότερα την έδωσε την έδωσε στους σημερινούς ιδιοκτήτες και οι οποίοι είχαν ξεχάσει ότι την έχουν.

Πληροφορίες από Skynews