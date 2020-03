Είδωλα της δεκαετίας του 1980 τιμά η ηθοποιός Λούσι Λίου με φωτογράφιση για το εξώφυλλο του τεύχους Απριλίου του Marie Claire China.

Αναπαράγοντας κλασικές εικόνες των Ντέιβιντ Μπόουι, Μαντόνα, Πρινς, Άντι Γουόρχολ και άλλων διάσημων πόζαρε στο φακό του Victor Demarchelier με αποτέλεσμα εκπληκτικά πορτρέτα, τα οποία δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η ηθοποιός εξηγεί ότι δημοσίευσε τις φωτογραφίες με την ελπίδα να αποτελέσουν έναν «προσωρινό περισπασμό» από την πανδημία του κορονοϊού και εύχεται ασφάλεια και υγεία.

Η γεννημένη στη Νέα Υόρκη ηθοποιός με γονείς από την Κίνα τονίζει ότι ήταν η «πιο δημιουργική» φωτογράφιση που έχει κάνει μέχρι στιγμής.

Φορώντας ένα κοστούμι Gucci ποζάρει ως Ντέιβιντ Μπόουι με το σήμα κατατεθέν μακιγιάζ του θρύλου της ροκ και πορτοκαλί μαλλιά κρατώντας ένα μικρόφωνο.

Με ροζ κιθάρα ντυμένη με βιολετί κοστούμι και περούκα αναπαράγει το γνώριμο look του Prince.

Η Λούσι Λίου μεταμορφώνεται επίσης σε Μαντόνα, όπως εμφανιζόταν στην ταινία Desperately Seeking Susan του 1985 φορώντας δαντελένιο τοπ, μαύρο κοντό σακάκι και έναν τεράστιο φιόγκο στα μαλλιά.

Η ηθοποιός δημοσίευσε και βίντεο από τα παρασκήνια της φωτογράφισης με το οποίο εμψυχώνει τους θαυμαστές της.

«Η συμβουλή μου για οτιδήποτε θέλετε να ακολουθήσετε στη ζωή σας είναι να σιγουρευτείτε ότι το αγαπάτε, να επενδύετε όλο τον εαυτό σας σε αυτό και να μην αποθαρρύνεστε από αποτυχία. Πάντα, προσπαθείτε, προσπαθείτε, προσπαθείτε ξανά και να δοκιμάζετε κάτι νέο» αναφέρει.

lucy liu as prince / boy george / david bowie / debbie harry has the most powerful energy i’ve ever seen pic.twitter.com/F5kgakNo48