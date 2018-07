Η Μέγκαν Μαρκλ έσπασε και το στιλιστικό βασιλικό πρωτόκολλο

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε η δούκισσα του Σάσεξ έκανε την πρώτης εμφάνιση στο Γουίμπλεντον ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, φορώντας ένα ριγέ μπλε-λευκό πουκάμισο με λευκό μεταξωτό παντελόνι. Η 36χρονη πρώην ηθοποιός ωστόσο διέπραξε ένα στιλιστικό ατόπημα με την επιλογή του καπέλου.

Η Μαρκλ, αν και το βασιλικό πρωτόκολλο το απαγορεύει, κρατούσε στα χέρια ένα καπέλο και μάλιστα το ίδιο που είχε φορέσει όταν παρακολούθησε τον αγώνα της φίλης της Σερένα Γουίλιαμς το 2016, στην ίδια διοργάνωση.

Meghan Markle brought her favorite hat to Wimbledon but wasn’t allowed to wear it https://t.co/StMk9eM5EC pic.twitter.com/w1LRcxWo92

— Vagabond Club (@vagabond_club) July 18, 2018