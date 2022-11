Η Μισέλ Ομπάμα «κόλλησε» για αρκετά δευτερόλεπτα στη συνέντευξή της στο ABC, όταν κλήθηκε να απαντήσει αν θα υποστηρίξει τον Τζο Μπάιντεν για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2024, σε περίπτωση που ο νυν πρόεδρος της χώρας ξεκινήσει εκστρατεία επανεκλογής.

Στη συνέντευξή της την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, η Μισέλ Ομπάμα φάνηκε να ξαφνιάζεται από την ερώτηση της δημοσιογράφου του ABC, Ρόμπιν Ρόμπερτς, αν η ίδια ελπίζει ότι ο Τζο Μπάιντεν θα κατέβει ξανά υποψήφιος για πρόεδρος των ΗΠΑ το 2024.

«Εγώ… εγώ… θα πρέπει να δω τι θα κάνω. Ο λόγος που δεν μιλάω για αυτό είναι επειδή ξέρω πώς είναι να βρίσκεσαι στην άλλη πλευρά και νομίζω ότι αυτή είναι μια προσωπική απόφαση που πρέπει να πάρει ο ίδιος [ο Τζο Μπάιντεν] και η οικογένειά του», είπε διστακτικά η Μισέλ Ομπάμα.

«Πιθανώς, αν δεν ήξερα πώς είναι, να το σχολίαζα πιο άνετα αλλά ξέρω ότι είναι μια προσωπική απόφαση και δεν θέλω να είμαι ένας από τους εκατομμύρια ανθρώπους που λένε τι πρέπει να κάνει. Είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει ο ίδιος και η Τζιλ», πρόσθεσε η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ωστόσο, η Μισέλ Ομπάμα είπε καλά λόγια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι φάνηκε διστακτική στο να εκφράσει την άποψή της και αν θα τον στηρίξει ή όχι.

When asked by @RobinRoberts if President Biden should run in the 2024 election, former first lady Michelle Obama said she doesn’t “speak on that” because she knows “what it feels like to be on the other side of it.” #MichelleObama https://t.co/BKf9XdBBUv pic.twitter.com/O1ELPW4LTw