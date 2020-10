Η ώρα της Δικαιοσύνης για τους “Beatles” του Ισλαμικού Κράτους

Δύο τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, γνωστοί με το παρωνύμιο «Beatles», μεταφέρθηκαν χθες, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις ΗΠΑ, όπου θα δικαστούν για την ομηρεία και τον φόνο τεσσάρων Αμερικανών δημοσιογράφων και εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Πρόκειται για τον 36χρονο Αλεξάντα Κότεϊ και τον 32χρονο Ελ Σάφι αλ Σέιχ.

Μέχρι πρότινος οι δύο «Beatles» του Ισλαμικού Κράτους που κρατούνταν στο Ιράκ, εμφανίστηκαν ενώπιον δικαστηρίου στην Αλεξάντρια, κοντά στην Ουάσιγκτον, αλλά θα παραμείνουν υπό κράτηση σε μυστικό μέρος το οποίο βρίσκεται στην πολιτεία Βιρτζίνια, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Στο δικαστήριο εμφανίστηκαν μέσω βίντεο, φορώντας τη στολή του κρατούμενου, με μάσκα και χειροπέδες. «Ήταν επικεφαλής μιας βίαιης ομάδας που ευθύνεται για την ομηρεία Ευρωπαίων και Αμερικανών πολιτών, αλλά και άλλων, από το 2012 ως το 2015», αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Η δικαστής Τερέζα Μπιουκάναν διάβασε τις οκτώ κατηγορίες που βαρύνουν τους δύο άνδρες, οι οποίοι φαίνονταν σε σύγχυση σχετικά με την κατάστασή τους.

