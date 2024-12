Η Ουκρανία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS κατά της Ρωσίας – «Θα απαντήσουμε» είπε η Μόσχα

Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις εκτόξευσαν σήμερα το πρωί (11.12.2024) έξι βαλλιστικούς πυραύλους τύπου ATACMS εναντίον ρωσικού στρατιωτικού αεροδρομίου στην πόλη Ταγκανρόγκ της περιφέρειας Ροστόφ, ενώ σχετικά πλάνα έχουν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ρωσία, υπογραμμίζει ότι οι αμερικανικής κατασκευής βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν ωστόσο τα θραύσματα και τα συντρίμμια τους, προκάλεσαν υλικές ζημιές στην περιοχή, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα.

Ειδικότερα, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε: «Δεν υπήρξαν ζημιές, δύο κτίρια στο τεχνικό τμήμα του αεροδρομίου και τρία στρατιωτικά οχήματα, καθώς και πολιτικά αυτοκίνητα στο χώρο στάθμευσης δίπλα στο αεροδρόμιο υπέστησαν ελαφρές ζημιές (από θραύσματα). Αυτή η επίθεση από δυτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς δεν θα μείνει αναπάντητη και θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα».

The remains of a US-made MGM-140 ATACMS ballistic missile lying on the street in the Russian city of Taganrog following Ukrainian strikes last night. https://t.co/l4uRuUa99N pic.twitter.com/RGxDSxnKEb

Την ίδια στιγμή, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα θα μπορούσε να εκτοξεύσει ακόμα έναν πειραματικό υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο τύπου «Oreshnik» κατά της Ουκρανίας τις επόμενες ημέρες, όμως πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν θεωρούν τον συγκεκριμένο βαλλιστικό πύραυλο ως «game changer», δηλαδή ικανό να αλλάξει τα δεδομένα στην πορεία του πολέμου.

A Russian aircraft plant in Taganrog was hit by a missile attack last night. According to Russian sources, the Taganrog Aviation Scientific and Technical Complex named after G. M. Beriev was hit by a combined drone and missile attack. Some Russian sources claim that the strike… pic.twitter.com/JKkQHm7dsP