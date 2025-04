ΗΠΑ: Στους δρόμους χιλιάδες Αμερικανοί διαδηλώνουν κατά της ατζέντας Τραμπ

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους για να διαδηλώσουν στην Ουάσινγκτον, στη Φλόριντα και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ για να αντιταχθούν στην «αυταρχική υπερβολή και την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ».

Η MoveOn, μία από τις οργανώσεις που διαμαρτύρονται, δήλωσε ότι προγραμματίστηκαν περισσότερες από 1.000 διαμαρτυρίες σε όλες τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων και σε πολιτειακές πρωτεύουσες κατά της ατζέντας του Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή διαμορφώνεται ως η μεγαλύτερη μονοήμερη διαμαρτυρία των τελευταίων ετών της αμερικανικής ιστορίας», δήλωσε ο Ezra Levin, ιδρυτής της Indivisible, μιας από τις ομάδες διαμαρτυρίας.

Η μεγαλύτερη εκδήλωση στο National Mall στην Ουάσινγκτον, όπου μέλη του Κογκρέσου, μεταξύ των οποίων οι Δημοκρατικοί Τζέιμι Ράσκιν από το Μέριλαντ, Μάξγουελ Φροστ από τη Φλόριντα και Ιλχάν Ομάρ από τη Μινεσότα,απευθύνονται στο πλήθος. «Πρόκειται για μια πανεθνική κινητοποίηση για να σταματήσουμε την πιο θρασύτατη αρπαγή εξουσίας στη σύγχρονη ιστορία», αναφέρει η ιστοσελίδα της διαμαρτυρίας.

«Ο Τραμπ, ο Μασκ και οι δισεκατομμυριούχοι κολλητοί τους ενορχηστρώνουν μια ολομέτωπη επίθεση στην οικονομία μας και τα βασικά μας δικαιώματα – με τη βοήθεια του Κογκρέσου σε κάθε βήμα»…

