Ένας πόλεμος χωρίς τέλος. Ένας πόλεμος που αποδεικνύει πόσο διχασμένες είναι οι ΗΠΑ. Ένα βράδυ που Τραμπ και Πελόζι έγιναν, ξανά, οι αρνητικοί πρωταγωνιστές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ξέχασαν την έννοια του πολιτικού πολιτισμού και απέδειξαν πως πλέον όχι μόνο έχουν κόντρα αλλά αυτή έχε ξεφύγει από το πολιτικό και έχει πάει στο προσωπικό επίπεδο.

Η ετήσια ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την Κατάσταση του Έθνους είναι πάντα μια σημαντική μέρα για τις ΗΠΑ. Αυτή τη φορά, μόλις εννέα μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, Τραμπ και Πελόζι την αμαύρωσαν με τη συμπεριφορά τους. Εκείνος δεν μπορεί να «χωνέψει» πως ήταν η Πελόζι που πρωτοστάτησε για να ξεκινήσει η διαδικασία της δίκης για την καθαίρεσή του. Εκείνη δεν μπόρεσε ποτέ να χωνέψει πως ο Τραμπ είναι ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Και συμπεριφέρθηκαν και οι δυο όπως δεν θα συμπεριφέρονταν ούτε παιδιά δημοτικού.

Το πρώτο… βήμα έγινε από τον ίδιο τον Τραμπ. Μπήκε στην αίθουσα καταχειροκροτούμενος, όπως συμβαίνει με όλους τους προέδρους.

Μετά την πομπώδη είσοδο του προέδρου, που αναγγέλθηκε από τον επικεφαλής της φρουράς του Κογκρέσου ως είθισται, με τέσσερα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας και μέλη της κυβέρνησής του να τον ακολουθούν, ο Τραμπ έφτασε στο βήμα.

Ακόμη και η Πελόζι είχε σηκωθεί και τον χειροκροτούσε. Όταν έφτασε στο βήμα, έδωσε την ομιλία του στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Μάικ Πενς (σ.σ. είναι ο επικεφαλής της Γερουσίας) και στην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εκείνη, έτεινε το χέρι της για χειραψία. Κι εκείνος, απαξιωτικά, γύρισε από την… άλλη! Ένα νεύμα ήταν η (πρώτη) αντίδρασή της.

Δείτε τη στιγμή

Η Πελόζι δεν το ξέχασε. Αλλά περίμενε. Περίμενε να τελειώσει ο Τραμπ την ομιλία του. Και αφού ο Αμερικανός πρόεδρος είπε όσα είχε να πει και ευχαρίστησε τα μέλη της Βουλής, επιδεικτικά και με «παγωμένο» πρόσωπο, η Πελόζι πήρε την ομιλία που της είχε δώσει και την έσκισε.

Δείτε τη στιγμή

Η Πελόσι κούναγε το κεφάλι αποδοκιμαστικά σε διάφορα σημεία της ομιλίας του Τραμπ, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι επευφημούσαν ζωηρά τον πρόεδρο ενώ οι άλλοι κοινοβουλευτικοί των Δημοκρατικών παρέμεναν απαθείς, καθισμένοι στις θέσεις τους.

Όλοι έμειναν άφωνοι από την κίνηση της Πελόζι να σκίσει επιδεικτικά την ομιλία του Αμερικανού προέδρου. Βγαίνοντας από την αίθουσα και ερωτηθείσα από δημοσιογράφο για ποιον λόγο έσκισε την ομιλία, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων απάντησε με… ειρωνεία: «Διότι αυτό ήταν το πιο ευγενικό πράγμα που μπορούσα να κάνω, σε σύγκριση με τις εναλλακτικές».

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε μέσω Twitter κατηγορώντας την Πελόσι ότι «έσκισε» συμβολικά έναν βετεράνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα βρέφος που επέζησε μετά την πρόωρη γέννησή του έπειτα από 21 εβδομάδες, ή ακόμη την οικογένεια της Κέιλα Μάλερ, που θρηνεί τον θάνατό της στα χέρια των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και ήταν προσκεκλημένη στην ομιλία.

Speaker Pelosi just ripped up:

One of our last surviving Tuskegee Airmen.

The survival of a child born at 21 weeks.

The mourning families of Rocky Jones and Kayla Mueller.

A service member's reunion with his family.

That's her legacy.

— The White House (@WhiteHouse) February 5, 2020