Η Πριγκίπισσα Άννα δεν σνόμπαρε τους Τραμπ! Αυτή είναι η αλήθεια

Σύμφωνα με τον Valentine Low δημοσιογράφο των Times ο οποίος επικαλείται την Laura Elston του Press Association, που ήταν αυτήκοος μάρτυς τα πράγματα δεν έγιναν όπως τα μετέφεραν οι βρετανικές εφημερίδες αλλά εντελώς διαφορετικά.

Όπως γράφει ο ίδιος η Πριγκίπισσα Άννα δεν σνόμπαρε τους Τραμπ και δεν την αποπήρε η Βασίλισσα. Αυτό που έγινε όπως υποστηρίζει ο ίδιος είναι ότι η Βασίλισσα αφού υποδέχθηκε τον Ντόναλντ και την Μελάνια Τραμπ γύρισε προς την Άννα για να δει ποιος είναι ο επόμενος. Αλλά δεν υπήρχε κανένας άλλος να περιμένει. Ο Τραμπ ήταν ο τελευταίος ηγέτης που υποδεχόταν η Βασίλισσα. Η Άννα άνοιξε τα χέρια της και γέλασε λέγοντας «εγώ έμεινα» και πρόσθεσε δείχνοντας εργαζόμενους του Παλατιού και προσθέτοντας «και αυτοί».

Έτσι, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο των Times αυτή είναι η αλήθεια και τίποτε άλλο και κανένας σνομπισμός στους Τραμπ αλλά όπως πρόσθεσε η ιστορία όπως μεταδόθηκε χθες είναι αλήθεια ότι είναι πιο πιπεράτη και θα πουλήσει περισσότερο…

Princess Anne side-eyeing the Trumps. The Queen scolds her for not being in the royal receiving line and she simply shrugs. #Trump #NATOSummit #BuckinghamPalace #NATO70 #TheCrown #Royalfamily #PrincessAnne pic.twitter.com/hmT6rIP2RB

— Malissa Tormey (@MalissaTormey) December 4, 2019