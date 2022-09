Μέρες Κριμαίας και 2014 ξαναζούν, εν μέσω πολέμου αυτή τη φορά, η Ρωσία και η Ουκρανία. Η Μόσχα έκανε πράξη την απειλή της και αύριο Παρασκευή (30.09.2022) θα ανακοινώσει ότι προσαρτά τις τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας όπου τις προηγούμενες μέρες έγιναν τα «δημοψηφίσματα».

Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ (το Ντονμπάς δηλαδή), Χερσώνα και Ζαπορίζια (όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης) θα προσαρτηθούν στη Ρωσία και η εξέλιξη αναμένεται ότι θα κλιμακώσει τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας, ανακοινώνοντας ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα παραστεί στην τελετή στο Κρεμλίνο για την υπογραφή των συμφωνιών για την ένταξη των κατεχόμενων περιοχών της Ουκρανίας στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Τελετή υπογραφής των συμφωνιών για την ένταξη των νέων περιοχών στην Ομοσπονδία της Ρωσίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 15:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο Κρεμλίνο», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα εκφωνήσει σημαντική ομιλία στη διάρκεια της τελετής», πρόσθεσε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια ο Ρώσος πρόεδρος θα συναντηθεί με τους διορισμένους από τη Μόσχα επικεφαλής των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.

Για την προσάρτηση φαίνεται ότι η Μόσχα ετοιμάζει… σόου και ήδη έχουν στηθεί και εξέδρες στην Κόκκινη Πλατεία με αναφορές στις περιοχές που θα προσαρτηθούν.

Something planned in Moscow for tomorrow. A stage was set up. Text says "Donetsk, Luhansk, Zaporozhye, Kherson" Russia!" pic.twitter.com/yDDkhStCSQ