Η ρωσική Υπηρεσία Ασφάλειας εμπόδισε την Ουκρανία να κλέψει ρωσικό βομβαρδιστικό αεροπλάνο

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία μετά την αποτυχημένη απόπειρα της δεύτερης να κλέψει ρωσικό βομβαρδιστικό αεροπλάνο Tu-22M3 και να το μεταφέρει στα εδάφη της.

«Ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν την πρόθεση να στρατολογήσουν ένα Ρώσο πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας έναντι χρηματικής αμοιβής και της χορήγησης της ιταλικής υπηκοότητας για να τον πείσουν να οδηγήσει και να προσγειώσει ένα πυραυλοφόρο αεροπλάνο στην Ουκρανία», ανακοίνωσε σήμερα (08.07.2024) η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας που κατάφερε να εμποδίσει την ουκρανική πειρατεία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η Ρωσία πήρε στα χέρια της πληροφορίες που βοήθησαν τον στρατό της να επιτεθεί στο αεροδρόμιο του Όζερνε στη βορειοδυτική Ουκρανία, ανέφερε επίσης στην ανακοίνωσή της η FSB.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί πότε έγινε η επιχείρηση ούτε τα πλήγματα στο αεροδρόμιο αν και στην περιφέρεια του Ζιτομίρ ήχησαν αεροπορικοί συναγερμοί το πρωί.

The FSB announces an attempt to steal a Tu-22M3 strategic bomber to Ukraine



They claim that the pilot was supposed to fly to the airfield near Zhytomyr for $2 million, which was “strike”.



The Russian refused to come on the Ukrainian side according to the FSB pic.twitter.com/57mhqQKKoi