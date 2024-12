Η στιγμή που ταχύπλοο του ινδικού Πολεμικού Ναυτικού εμβολίζει πλοίο με τουρίστες σκοτώνοντας 13 ανθρώπους

Τουλάχιστον 13 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του δυστυχήματος που έγινε νωρίτερα, κοντά στη Βομβάη, της δυτικής Ινδίας όπου ένα ταχύπλοο του Πολεμικού Ναυτικού εμβόλισε επιβατηγό πλοίο.

Το ταχύπλοο του ινδικού Πολεμικού Ναυτικού εμβόλισε το πλοίο που μετέφερε 110 ανθρώπους, προκαλώντας την ανατροπή του στη Βομβάη.

Βίντεο που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα, καταγράφουν τη στιγμή της πρόσκρουσης: Το ταχύπλοο διακρίνεται να κάνει ελιγμούς, αλλά πλησιάζοντας το επιβατικό πλοίο, ο χειριστής δεν καταφέρνει να αποφύγει την πρόσκρουση, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να βρεθούν στη θάλασσα.

#INDIA: A Indian Navy boat collided with a passenger ferry near the Gateway of India in Mumbai, causing the ferry to capsize.



At least 13 dead, 101 rescued.

