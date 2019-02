Η στιγμή που το τρυπάνι εντοπίζει το τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ – video

Ο υπουργός Ενέργειας στην Κύπρο, Γιώργος Λακκοτρύπης δημοσίευσε βίντεο στο twitter από την ιστορική στιγμή που το τρυπάνι της κοινοπραξίας εντοπίζει το κοίτασμα μαμούθ στην κυπριακή ΑΟΖ.

Το κοίτασμα φυσικού αερίου που κυμαίνεται μεταξύ 5 και 8 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών αποκάλυψε η γεώτρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil και Qatar Petroleum στον στόχο «Γλαύκος» στο τεμάχιο 10 sτην κυπριακή ΑΟΖ ανακοίνωσαν από κοινού ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο Αντιπρόεδρος της ExxonMobil Τρίσταν Άσπρεΐ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας: «Στη γεώτρηση ανακαλύφθηκε στήλη φυσικού αερίου 133 μέτρων και βάσει της προκαταρκτικής ανάλυσης που έχει διενεργηθεί, εκτιμάται ότι ο ταμιευτήρας είναι άριστης ποιότητας και διαθέτει συνολικές ποσότητες φυσικού αερίου 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (Tcf).

@ExxonMobil & @QatarPetroleum make a world-class discovery offshore #Cyprus at #Glaucus. A high-quality reservoir 5-8 TCF of #NatGas is added to the country’s reserves and demonstrates the emergence of the Republic‘s #EEZ as an alternative indigenous source of supply to the #EU. pic.twitter.com/BkE0VKrKTS

— Georgios Lakkotrypis (@GLakkotrypis) 28 Φεβρουαρίου 2019