Η Τουρκία αποκάλυψε το αεροπλανοφόρο της – 285 μέτρα με τρεις διαδρόμους στο κατάστρωμα

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Αμυντικής και Αεροδιαστημικής Έκθεσης «SAHA» που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη από τις 22 έως τις 26 Οκτωβρίου 2024 η Τουρκία αποκάλυψε πρώτα σχέδια για το αεροπλανοφόρο που κατασκευάζει.

Ένα από τα εκθέματα που τράβηξε το ενδιαφέρον των επισκεπτών ήταν το σχέδιο για το «εθνικό αεροπλανοφόρο», ενώ δόθηκαν στην δημοσιότητα νέες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του, με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να τονίζουν ότι, βάσει του χρονοδιαγράμματος, θα τεθεί σε λειτουργία το 2028.

Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι στόχος της Τουρκίας είναι η κατασκευή να γίνει με αμιγώς εγχώρια μέσα, εξαρτήματα και τεχνολογίες. Έτσι τα οπλικά συστήματα, οι πύραυλοι, τα πυρομαχικά και τα εναέρια μέσα που θα είναι στο αεροπλανοφόρο θα είναι τουρκικής κατασκευής.

Αρχικά, θα διαθέτει σύστημα κάθετης εκτόξευσης τύπου MIDLAS 32 κελιών και τέσσερα πυραυλικά συστήματα εγγύς αεροπορικής άμυνας (CIWS) τύπου Gokdeniz, τα οποία θα υποστηρίζονται από 7 τηλεχειριζόμενα πυροβόλα τύπου STOP των 25 χιλιοστών.

Το αεροπλανοφόρο θα έχει τρεις διαδρόμους στο κατάστρωμα, εκ των οποίων οι δύο θα χρησιμοποιούνται για προσγειώσεις και ο τρίτος για απογειώσεις εναέριων μέσων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάπτυξης ενός συστήματος καταπέλτη και μα αρθρωτή ράμπα.

Türkiye’s 60K-ton #MUG/#MUGEM aircraft carrier will have a ferry range of 10K nautical miles hosting 50+ aircraft including [among others] #Hürjet, #Kızılelma, #ANKA3, #TB3 & #TUSAS S-70 helicopters. Construction to begin by the end of the year for commissioning in 2028! 🇹🇷 pic.twitter.com/jRMwsm2zPX