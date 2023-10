Το κοινοβούλιο της Τουρκίας ενέκρινε την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της χώρας σε Συρία και Ιράν για ακόμη 2 χρόνια, με τον υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, να επιβεβαιώνει την απόφαση και να δηλώνει ότι έχουν ξεκινήσει συνομιλίες για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας είχαν εγκριθεί αρχικά το 2013, όταν όλες οι μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις του πλανήτη αντιμετώπιζαν το ISIS και από τότε «ανανεώνονται» κάθε χρόνο. Λόγω και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης του Ισραήλ με τη Χαμάς, το κοινοβούλιο τις επέκτεινε μέχρι το 2025.

Η πρώτη φορά που αυτές οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επεκτάθηκαν για δύο χρόνια ήταν το 2021, δίνοντας μεγαλύτερο «παράθυρο» στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να τις συνεχίσει κατά των Κούρδων μαχητών στη συγκεκριμένη περιοχή.

«Είναι σημαντικό για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τα δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο ενάντια σε κάθε είδους κινδύνους, απειλές και ενέργειες που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας», αναφέρει η πρόταση που υπέγραψε ο ίδιος ο Ερντογάν.

Στην πρόταση του κοινοβουλίου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία θα καλωσόριζε την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο έδαφός της με απώτερο στόχο την καταπολέμηση των τρομοκρατικών ομάδων, σύμφωνα με τις συνθήκες που όρισε ο πρόεδρος Ερντογάν.

Η Τουρκία διεξάγει συνομιλίες με την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση ομήρων που απήχθησαν στο Ισραήλ και μεταφέρθηκαν στη Γάζα, όμως προς το παρόν «δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο», δήλωσε σήμερα (18.10.2023) ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Ο Φιντάν είχε δηλώσει χθες πως η Άγκυρα διεξάγει συνομιλίες για την απελευθέρωση των ξένων, των αμάχων και των παιδιών που κρατούνται από τη Χαμάς και είχε προσθέσει πως «πολλές χώρες» έχουν ζητήσει τη βοήθεια της Τουρκίας για την απελευθέρωση των πολιτών τους.

«Οι συνομιλίες, η δουλειά για την ανταλλαγή κρατουμένων συνεχίζεται. Διεξάγονται συνομιλίες και συναντήσεις μέσω μονάδων υπηρεσιών πληροφοριών, όμως, μέσα στον πυρετό των πρώτων ημερών, δεν ήταν δυνατό να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο γι’ αυτό», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο Φιντάν σε εκπροσώπους τουρκικών ΜΜΕ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

