Τηλεφωνική επικοινωνία για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ισραήλ που μαίνεται για 10η ημέρα είχαν ο Άντονι Μπλίνκεν με τον Χακάν Φιντάν. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε κατά τη συνομιλία του με τον Τούρκο ομόλογό του την ανάγκη να απελευθερώσει η Χαμάς τους Ισραηλινούς ομήρους που έχει απαγάγει από τις 7 Οκτωβρίου.

Εν μέσω των καταιγιστικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος στο Ισραήλ συνεχίζεται, με τη χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας να είναι σε αναμονή, ο Άντονι Μπλίνκεν επικοινώνησε με τον Χακάν Φιντάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος επέστρεψε στο Ισραήλ από το Κάιρο όπου είχε διαβουλεύσεις με την αιγυπτιακή πολιτική ηγεσία, επικοινώνησε νωρίτερα τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου με τον ομόλογό του της Τουρκίας.

«Συνομίλησα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, την ανάγκη απελευθέρωσης ομήρων και τις προσπάθειες για προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή», έγραψε σε ανάρτησή του ο Μπλίνκεν.

Spoke with Turkish Foreign Minister @HakanFidan about Hamas’ terrorist attacks against Israel, the need for Hamas to release hostages, and our efforts to promote stability across the region.