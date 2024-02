Η Τουρκία στέλνει ξανά το γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίντ Χαν στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Τουρκία βγάζει και πάλι το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πλωτό γεωτρύπανο θα πραγματοποιήσει επιχειρήσεις γεώτρησης, όπως φαίνεται στη NAVTEX που εκδόθηκε.

Η υδρογραφική υπηρεσία της Τουρκίας εξέδωσε NAVTEX για να δεσμεύσει την περιοχή ανάμεσα στην Κύπρο και τη Ρόδο, όπου θα επιχειρήσει το πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ Χαν», έως τις 7 Μαρτίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Αύγουστο του 2023, η Τουρκία είχε ανακοινώσει ξανά επιχειρήσεις γεώτρησης με το πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ Χαν» στην ίδια περίπου περιοχή, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με την προηγούμενη NAVTEX.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τη ναυτική οδηγία από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας με ημερομηνία 06/02/2024:

TURNHOS N/W : 0143/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 06-02-2024 19:30)TURNHOS N/W : 0143/24

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN (IMO 9705093. MMSI 271050408), ERTUĞRUL BEY, AYBÜKE AND KUTSİ İLHAN BETWEEN 07 FEB-07 MAR 24 IN AKSEKİ-1 AREA BOUNDED BY;

35 21.60 N – 030 04.63 E

35 23.60 N – 030 04.55 E

35 23.67 N – 030 07.00 E

35 21.67 N – 030 07.07 E

WIDE BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 072159Z MAR 24.

Δείτε την περιοχή που θα στείλει η Τουρκία το «Αμπντουλχαμίντ Χαν»:

