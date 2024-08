Η τροπική καταιγίδα Ντέμπι «αποκάλυψε» κοκαΐνη 1 εκατ. δολ. σε ακτή της Φλόριντα – 25 πακέτα βρέθηκαν ανάμεσα σε φύκια

Η τροπική κακοκαιρία Ντέμπι, που πλήττει τις ΗΠΑ σκοτώνοντας τουλάχιστον 4 ανθρώπους και προκαλώντας μεγάλες καταστροφές, έφερε στην επιφάνεια… κοκαΐνη αξίας 1 εκατ. δολαρίων στη Φλόριντα.

Η κοκαΐνη ξεβράστηκε σε ακτή της Φλόριντα στη διάρκεια της σφοδρής καταιγίδας Ντέμπι.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ήταν κρυμμένη μέσα σε σακούλα σκουπιδιών ανάμεσα σε φύκια, φύλλα και άλλα συντρίμμια.

Πρόκειται για 25 πακέτα με 32 κιλά κοκαΐνης τα οποία βρέθηκαν από έναν άνδρα, που ειδοποίησε την αστυνομία.

Οι Αρχές δεν αποκάλυψαν την ακριβή τοποθεσία, όπου εντοπίστηκαν τα πακέτα, αλλά ανέβασαν φωτογραφίες στα social media.

Hurricane Debby blew 25 packages of cocaine (70 lbs.) onto a beach in the Florida Keys. Good Samaritan discovered the drugs & contacted authorities. U.S. Border Patrol seized the drugs, which have a street value of over $1 million dollars.#Hurricane #Debby #Florida #floridakeys pic.twitter.com/nsjKu6qm8V