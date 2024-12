Η Τζόρτζια Μελόνι είναι «το πιο ισχυρό πρόσωπο της Ευρώπης» λέει το Politico

Σε λιγότερο από μια δεκαετία, η Τζόρτζια Μελόνι, η επικεφαλής του δεξιού κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» έχει περάσει από το να την απορρίπτουν ως υπερεθνικίστρια στο να εκλεγεί πρωθυπουργός της Ιταλίας και να καθιερωθεί ως μια προσωπικότητα με την οποία οι Βρυξέλλες και τώρα η Ουάσινγκτον, μπορούν να συνεργαστούν.

Όπως τονίζει στο δημοσίευμά του το Politico, ακόμα και τώρα που έχει στραφεί προς το κέντρο η Τζόρτζια Μελόνι -η οποία ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα στη νεολαία του νεοφαστικού Ιταλικού Κοινωνικού Κινήματος και εξήρε τον δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι ως «έναν καλό πολιτικό που έκανε ό,τι έκανε για το καλό της Ιταλίας»- βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός κύματος που τραβά την ευρωπαϊκή πολιτική προς την άκρα δεξιά.

Πράγματι από την εκλογή της το 2022, ο Ιταλός πρωθυπουργός έχει εισαγάγει πολιτικές για ζητήματα όπως η μετανάστευση και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που κάποτε θα προκαλούσαν καταδίκη από τις Βρυξέλλες.

Αντιθέτως, η αντίδραση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμάνθηκε από αδιαφορία έως έγκριση, με πολλούς να αποδέχονται τη Μελόνι ως τον απολαυστικό εκπρόσωπο που «ανθίζει» και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Giorgia Meloni was named by Politico as the most powerful person in Europe for 2025: “Who do you call if you want to talk to Europe? If you are Elon Musk, the richest man in the world and an advisor to President Trump? The number you call is Giorgia Meloni’s.” pic.twitter.com/EvsxBSSbv6