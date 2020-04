Όλα έγιναν στο Μπερκσάιρ της Βρετανίας. Πολίτες περίμεναν στην ουρά κρατώντας τις αποστάσεις για να ψωνίσουν σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στις μέρες του κορονοϊού.

Τότε, μια υπάλληλος, η 29χρονη Λουίζ Κρόφορντ βγήκε έξω, έπιασε το μικρόφωνο και άρχισε να τραγουδάει για να τους κρατήσει συντροφιά αλλά και να τους φτιάξει την διάθεση αυτές τις ιδιαίτερα καταθλιπτικές ημέρες.

Το βίντεο με την υπέροχη Λουίζ και την μαγευτική της φωνή φυσικά έγινε viral και αξίζει να την ακούσετε. Και πολλοί ήταν εκείνοι που καλούν εκείνους που ψάχνουν ταλέντα να της κάνουν συμβόλαιο.

This is Louise Crawford.



She works at a supermarket in the UK.



When her manager saw a long lineup of people outside, he asked her to do something to raise their spirits.



She came outside and sang this.



Wow. Just wow.



(@SqueezyLouisey2) pic.twitter.com/sQjOqUT60T