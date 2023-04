Κανένα ίχνος δεν έχει βρεθεί ως τώρα από τους 10 επιβάτες στρατιωτικού ελικοπτέρου της Ιαπωνίας που εξαφανίστηκε χθες (6.4.2023) από τα ραντάρ, ενώ πετούσε πάνω από θαλάσσια περιοχή στα νότια της χώρας. Στις πρώτες έρευνες εντοπίστηκαν πάντως, συντρίμμια που πιστεύεται ότι είναι από το ελικόπτερο και δείχνουν ότι συνετρίβη στη θάλασσα.

Το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σήμερα (7.4.2023) πως είναι αποφασισμένο να βρει τους 10 επιβαίνοντες σε στρατιωτικό ελικόπτερο που εξαφανίστηκε χθες κοντά σε νησί στο νότιο τμήμα της χώρας.

Δυο χειριστές, δυο μηχανικοί κι έξι μέλη πληρώματος επέβαιναν στο ελικόπτερο UH-60JA του στρατού ξηράς της Ιαπωνίας όταν εξαφανίστηκε λίγο πριν από τις 16:00 (τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας), κοντά στο νησί Μιγιάκο, στη νομαρχία Οκινάουα.

Η ιαπωνική ακτοφυλακή εντόπισε διάφορα συντρίμμια που πιστεύεται πως προέρχονται από το ελικόπτερο, ανάμεσά τους μια πόρτα, τμήμα πτερυγίου και σωστική λέμβο, ακόμα μέσα στον περιτύλιγμά της.

🚨One Japan army helicopter that was carrying out reconnaissance operations near Miakojima Island crashed into the sea. Currently, two boats are conducting search and rescue pic.twitter.com/JIiqMXgouF

«Κάναμε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή όλη τη νύχτα, αλλά δεν έχουμε βρει ακόμη τον στρατηγό (Γιουίτσι) Σακαμότο της 8ης Μεραρχίας του στρατού ξηράς, ούτε τους άλλους εννέα επιβαίνοντες», είπε ο υπουργός Άμυνας Γιασουκάζου Χαμάντα, με εμφανή συναισθηματική φόρτιση.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να βρούμε τους δέκα αγνοούμενους», πρόσθεσε.

Οι αρχές της Ιαπωνίας δεν έχουν κάνει ακόμη δημόσια ουδεμία εκτίμηση για τα αίτια της εξαφάνισης του ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια αποστολής αναγνώρισης.

A lifeboat from Japan's Ground Self-Defense Force helicopter that went missing near Miyako Island in the southern prefecture of Okinawa was found in the surrounding waters on Friday.https://t.co/xJe9utCFcB