«Σιγά σιγά» θα επιστρέψει τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που πιστώθηκαν από λάθος στον λογαριασμό του ένας 24χρονος στην Ιαπωνία. Ο νεαρός έχασε όλα τα χρήματα σε καζίνο του διαδικτύου.

Ο 24χρονος από την πόλη Αμπού στη δυτική Ιαπωνία έχασε και τα 338.000 ευρώ στον διαδικτυακό τζόγο. «Λυπάμαι πραγματικά που τα έχω σπαταλήσει όλα», δήλωσε ο νεαρός, ο οποίος καλείται να επιστρέψει το ποσό που μπήκε, κατά λάθος, στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 24χρονου, ο πελάτης του είδε να πιστώνεται στον λογαριασμό του το ποσό των 46,3 εκ. γεν (338.000 ευρώ) έπειτα από λάθος τοπικών αξιωματούχων που ήταν αρμόδιοι για το πρόγραμμα παροχής βοήθειας σε 463 νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα που είχαν πληγεί από την πανδημία covid-19.

Στις 11 Μαΐου οι αρχές της πόλης Αμπού ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν νομικά εναντίον του 24χρονου μετά την άρνησή του να επιστρέψει τα χρήματα.

Την Τετάρτη (18.05.2022) τελικά αποφάσισε «να τα επιστρέψει, αν και αυτό θα πρέπει να γίνει σιγά σιγά», όπως εξήγησε ο δικηγόρος του.

Σύμφωνα με τη δημαρχία της Αμπού, αξιωματούχοι του δήμου συνοδευόμενοι από τη μητέρα του νεαρού τον επισκέφθηκαν ακόμη και στην εργασία του προκειμένου να τον πείσουν να επιστρέψει τα χρήματα, αλλά μάταια.

Ο δήμαρχος, ο Νοριχίκο Χανάντα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «χάρηκε ειλικρινά» από την αλλαγή στάσης του άνδρα, αλλά δεν πρόκειται να αποσύρει την αγωγή εναντίον του.

