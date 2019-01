Ιαπωνία: Η μέλλουσα Αυτοκράτειρα πριγκίπισσα Μασάκο νίκησε την κατάθλιψη και χαμογελά ξανά!

Η σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Ναρουχίτο, η οποία υπέφερε για χρόνια από κατάθλιψη, έλαμπε στις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της στο Τόκιο, αλλά και στις νέες φωτογραφίες της αυτοκρατορικής οικογένειας που ελήφθησαν στις 3 Δεκεμβρίου για τη νέα χρονιά και δημοσιοποιήθηκαν την 1η Ιανουαρίου του 2019.

Η μέλλουσα αυτοκράτειρα – ο σύζυγός της θα ανέβει στον Θρόνο των Χρυσανθέμων την 1η Μαΐου 2019, διαδεχόμενος τον πατέρα του, τον αυτοκράτορα Ακιχίτο – δεν λάμβανε μέρος παλαιότερα για λόγους υγείας σε συναντήσεις της οικογένειας για το τέλος του έτους και την Πρωτοχρονιά. Ωστόσο οι απουσίες αυτές ανήκουν στο παρελθόν, σχολιάζουν οι ιαπωνικές εφημερίδες.

Σε αντίθεση με πριν, η πριγκίπισσα φόρεσε φέτος λευκό φόρεμα και διάδημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της γιορτής της Πρωτοχρονιάς.

Επίσης η Μασάκο εθεάθη δύο φορές μέσα στο αυτοκίνητο να πηγαίνει στα Ανάκτορα. Ακόμη, ήταν στο μπαλκόνι των Ανακτόρων για να χαιρετίσει τους Ιάπωνες τόσο με την ευκαιρία των 85ων γενεθλίων του αυτοκράτορα, στις 23 Δεκεμβρίου 2018, όσο στην ομιλία του Ακιχίτο για τη νέα χρονιά στις 2 Ιανουαρίου 2019.

Η Μασάκο γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της στις 9 Δεκεμβρίου. Σε ανακοίνωση που μετέδωσε η Υπηρεσία του Αυτοκρατορικού Οίκου, όπως την αναπαρήγαγε η αγγλόφωνη εφημερίδα “The Asahi Shimbun” η πριγκίπισσα αναφέρθηκε στον μελλοντικό της ρόλο:

“Καθώς σκέπτομαι τις ημέρες που θα έρθουν, αισθάνομαι μερικές φορές ανησυχία σε ποιό βαθμό θα μπορώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στους πολίτες, αλλά υπόσχομαι να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να συνεισφέρω στην ευτυχία τους”.

