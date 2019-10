Ιαπωνία: Νέος Αυτοκράτορας ο Ναρουχίτο – Η εντυπωσιακή ενθρόνιση – video

“Έχοντας κληρονομήσει από πριν τον θρόνο σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον νόμο για τον Αυτοκρατορικό Οίκο, απευθυνόμενος στη χώρα και στον κόσμο ανακοινώνω την ενθρόνισή μου”, δήλωσε ο Ναρουχίτο, έχοντας δίπλα του την αυτοκράτειρα Μασάκο, και οι δυο ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές ειδικές για την ιδιαίτερη αυτή τελετή.

Ο 59χρονος Ναρουχίτο έγινε ο 126ος μονάρχης της Ιαπωνίας την 1η Μαΐου, την επομένη της παραίτησης του πατέρα του Ακιχίτο, ο οποίος έμεινε 30 χρόνια στον θρόνο των Χρυσανθέμων.

“Υπόσχομαι εδώ ότι θα προσεύχομαι πάντα για την ευτυχία του ιαπωνικού λαού και την παγκόσμια ειρήνη”, πρόσθεσε και δεσμεύτηκε να στέκεται “στο πλευρό του λαού για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις (του) ως συμβόλου του ‘Εθνους και της ενότητας του λαού της Ιαπωνίας”.

Η τελετή, υπό τον ρυθμό του γκονγκ και του τυμπάνου, πραγματοποιήθηκε στην “Αίθουσα των Πεύκων” του Ανακτόρων, παρουσία των μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας.

WATCH: Japan’s first emperor in 30 years, Emperor Naruhito, is now assuming his seat on the throne alongside Empress Masako https://t.co/nbyS8HxsrA

Here’s what you need to know about the emperor and his family https://t.co/5N5vURR321 🇯🇵 pic.twitter.com/2wZuJIb4pi

— Bloomberg (@business) 22 Οκτωβρίου 2019