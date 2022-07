Αυτό που όλοι φοβούνταν, έγινε πραγματικότητα και βυθίζει στο πένθος την Ιαπωνία: ο Σίνζο Άμπε είναι νεκρός. Δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του μετά τον πισώπλατο πυροβολισμό που δέχτηκε από απόστρατο στρατιωτικό.

«Παγωμένη» η Ιαπωνία είδε στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής (08.07.2022) τον Σίνζο Άμπε να δέχεται δυο πυροβολισμούς από έναν άνδρα που δήλωσε δυσαρεστημένος με τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας και γι’ αυτό αποφάσισε να τον σκοτώσει. Από την πρώτη στιγμή ήταν σαφές πως ο 67χρονος πολιτικός ήταν κλινικά νεκρός. Η είδηση του θανάτου του μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NHK.

Ο Σίνζο Άμπε βρισκόταν στην πόλη Νάρα της δυτικής Ιαπωνίας για προεκλογική συγκέντρωση. Αν και είχε πριν από δυο χρόνια παραιτηθεί από πρωθυπουργός (ο μακροβιότερος της χώρας), ο 67χρονος πολιτικός συνέχιζε να είναι βουλευτής και ήταν υποψήφιος για τη Γερουσία στις εκλογές της προσεχούς Κυριακής.

Την ώρα που εκφωνούσε την ομιλία του, μπροστά στα μάτια εκατοντάδων πολιτών, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, τον πλησίασε από πίσω και τον πυροβόλησε εν ψυχρώ. Μια σφαίρα στην πλάτη κι άλλη μια στο λαιμό.

Ο Σίνζο Άμπε έπεσε αιμόφυρτος στο δρόμο και άμεσα συνεργάτες του έσπευσαν από πάνω του για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Οι εικόνες με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας πεσμένο στο έδαφος, αναίσθητο και με το λευκό του πουκάμισο γεμάτο αίματα, έκαναν γρήγορα το γύρο του κόσμου συγκλονίζοντας τους πάντες.

