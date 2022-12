Στο έλεος της κακοκαιρίας εκτός από τις ΗΠΑ βρίσκεται η Ιαπωνία, καθώς εδώ και μέρες πλήττεται από σφοδρές χιονοπτώσεις. Μέχρι στιγμής 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό κυβερνητικής υπηρεσίας που ανακοινώθηκε σήμερα.

Διακοπές της ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν σε χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα εξαιτίας των χιονοπτώσεων. Το χιόνι έπεσε άφθονο τις τελευταίες ημέρες στο νησί Χονσού, κατά μήκος της θάλασσας της Ιαπωνίας, καθώς και στο μεγάλο βόρειο νησί Χοκάιντο.

Δεκαεπτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίσθηκαν εξαιτίας της κακοκαιρίας από τις 17 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία διαχείρισης πυρκαγιών και καταστροφών.

Το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK έκανε λόγο για θανάσιμα ατυχήματα με ηλικιωμένους που είχαν βγει για να καθαρίσουν το χιόνι γύρω από τη κατοικία τους ή στη στέγη του σπιτιού τους.

Στο Χοκάιντο, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά αντιμετώπισαν τις τελευταίες ημέρες διακοπές της ηλεκτροδότησης, όμως το δίκτυο έχει πλέον αποκατασταθεί σχεδόν πλήρως.

Heavy #snow in large swaths of #Japan has killed 17 and injured more than 90 people and left hundreds of homes without power, disaster management officials said Monday.#WinterStorm #WinterSolstice #WINTER pic.twitter.com/Os7egjotuj